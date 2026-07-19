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13:46, 19 июля 2026Путешествия

11-летний школьник родом из Донецка не выжил во время спуска с Эльбруса

Mash: 11-летний школьник родом из Донецка не выжил во время спуска с отцом с Эльбруса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: РИА Новости

Школьник родом из Донецка не выжил во время спуска с восточной вершины Эльбруса. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

11-летний мальчик отправился в поход вместе с отцом — 40-летним Романом М. (фамилия не раскрывается). На обратном пути у путешественников, по предварительным данным, оборвался страховочный трос. Мужчина сломал ребра и ноги, но смог вызвать помощь, однако ребенок не перенес полученные травмы.

Отмечается, что в последние годы семья жила в поселке Рыздвяный Ставропольского края. В прошлом году отец и сын также пытались подняться на Эльбрус, но не дошли 300 метров до вершины, поскольку мальчику стало плохо.

11 июля сообщалось, что турист из Малайзии не выжил на Эльбрусе после восхождения в составе группы незарегистрированных альпинистов.

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