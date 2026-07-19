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18:24, 19 июля 2026Путешествия

Тело упавшей с обрыва туристки эвакуировали в Кабардино-Балкарии

МЧС сообщило об эвакуации тела упавшей с обрыва у водопада в Кабардино-Балкарии туристки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Спасатели достали и передали правоохранителям тело туристки, которая оступилась и упала с обрыва у водопада Султан в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

Женщина, передвигавшаяся в составе туристической группы, приехала из Свердловской области, ей было 44 года. В момент падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что два альпиниста — 40-летний мужчина и его 11-летний сын — сорвались во время спуска с Эльбруса. Трагедия произошла на высоте около 4200-4600 метров, по предварительным данным, у них оборвался страховочный трос.

Мальчик не выжил, его отец получил множественные переломы ребер и ног, но смог вызвать помощь. В последние годы семья, переехавшая из Донецка, жила в поселке Рыздвяный Ставропольского края.

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