Тело упавшей с обрыва туристки эвакуировали в Кабардино-Балкарии

МЧС сообщило об эвакуации тела упавшей с обрыва у водопада в Кабардино-Балкарии туристки

Спасатели достали и передали правоохранителям тело туристки, которая оступилась и упала с обрыва у водопада Султан в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

Женщина, передвигавшаяся в составе туристической группы, приехала из Свердловской области, ей было 44 года. В момент падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что два альпиниста — 40-летний мужчина и его 11-летний сын — сорвались во время спуска с Эльбруса. Трагедия произошла на высоте около 4200-4600 метров, по предварительным данным, у них оборвался страховочный трос.

Мальчик не выжил, его отец получил множественные переломы ребер и ног, но смог вызвать помощь. В последние годы семья, переехавшая из Донецка, жила в поселке Рыздвяный Ставропольского края.