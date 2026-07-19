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18:15, 19 июля 2026Россия

Появились новые подробности о судьбе сорвавшихся с Эльбруса мужчины с сыном

Mash: Спасатели не могут достать сорвавшихся с Эльбруса мужчину с 11-летним сыном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Спасатели не могут достать сорвавшихся с Эльбруса мужчину с 11-летним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной является сложная местность. Уточняется, что мужчина с переломанными ребрами ожидает помощи, находясь у тела ребенка.

«Мужчина был любителем и мечтал покорить все точки горы. В прошлом году был на северной вместе с ребенком. В этом выбрал восточную. Она считается самой сложной, но путешественник это проигнорировал», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, во время подъема другой турист с ребенком предупреждал мужчину, что продолжать путь опасно. Однако он проигнорировал предупреждение и отправился дальше. Во время спуска у пострадавших оборвался страховочный тросс.

7 июля стало известно, что тело погибшего при восхождении российского альпиниста спустили с Эльбруса. Мужчина из Санкт-Петербурга совершал подъем в составе незарегистрированной группы.

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