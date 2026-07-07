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08:35, 7 июля 2026Путешествия

Тело погибшего при восхождении российского альпиниста спустили с Эльбруса

МЧС: Тело погибшего при восхождении альпиниста из Петербурга спустили с Эльбруса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tatyana Gritsenko / Russian Look / Global Look Press

Спасатели эвакуировали тело альпиниста из Санкт-Петербурга, ранее мужчина в составе незарегистрированной группы пытался совершить восхождение на Эльбрус, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Спасатели эвакуировали тело альпиниста 1991 года рождения из Санкт-Петербурга на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Работы провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России

Ранее сообщалось, что турист сорвался с высоты 5,1 тысячи метра и не выжил при восхождении на Эльбрус. Турист не был зарегистрирован.

В июне сообщалось, что четыре туриста застряли при восхождении на самую высокую горную вершину России — Эльбрус. Группа попросила о помощи на высоте 3,2 тысячи метров в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

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