Тело погибшего при восхождении российского альпиниста спустили с Эльбруса

МЧС: Тело погибшего при восхождении альпиниста из Петербурга спустили с Эльбруса

Спасатели эвакуировали тело альпиниста из Санкт-Петербурга, ранее мужчина в составе незарегистрированной группы пытался совершить восхождение на Эльбрус, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Спасатели эвакуировали тело альпиниста 1991 года рождения из Санкт-Петербурга на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Работы провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России

Ранее сообщалось, что турист сорвался с высоты 5,1 тысячи метра и не выжил при восхождении на Эльбрус. Турист не был зарегистрирован.

В июне сообщалось, что четыре туриста застряли при восхождении на самую высокую горную вершину России — Эльбрус. Группа попросила о помощи на высоте 3,2 тысячи метров в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.