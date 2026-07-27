Меган Маркл попросила не называть ее герцогиней

Меган Маркл попросила ведущую телешоу не называть ее герцогиней

Меган Маркл во время своего появления в австралийском кулинарном шоу MasterChef попросила ведущую не называть ее герцогиней и обращаться к ней просто по имени. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресном эпизоде популярного кулинарного шоу ведущая По Линг Йеоу, представляя 44-летнюю герцогиню Сассекскую в качестве судьи, поинтересовалась: «Можно называть вас герцогиней?» На что Меган ответила: «О, называйте меня просто Меган». Эти слова прозвучали на фоне сообщений о том, что супруга принца Гарри была «раздражена» использованием словосочетания «королевская семья» в проморолике, хотя ее команда специально просила не употреблять в рекламе шоу титулы и слово «королевский».

Во время съемок, которые проходили в апреле во время ее тура по Австралии с принцем Гарри, Меган рассказала, что ее дети — семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет — обожают брюссельскую капусту, а сама она предпочитает готовить на гриле, используя много пряностей. В конце эпизода герцогиня получила неожиданный звонок от принца Гарри по FaceTime, который пошутил, не помешал ли он чему-то важному. Меган также раскрыла секрет своего успеха на кухне: она не любит готовить в напряжении и советует конкурсантам «сохранять чувство юмора и готовить от души».

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл могут примириться с британской королевской семьей и пересмотреть свое будущее в США. Герцог Сассекский якобы настроился на примирение с семьей после встречи с отцом в начале июля.