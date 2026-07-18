Стало известно о возможном примирении принца Гарри с семьей

Daily Mail: Принц Гарри может примириться с семьей и пересмотреть будущее в США

Принц Гарри и его жена Меган Маркл могут примириться с британской королевской семьей и пересмотреть свое будущее в США. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на друзей Гарри.

«Похоже, что в той или иной форме рассматривается возможность возвращения в Великобританию и дом пары для отдыха в Португалии будет использоваться в качестве промежуточного пункта для возвращения», — утверждается в публикации.

По информации издания, герцог Сассекский настроился на примирение с семьей после встречи с отцом в начале июля. Кроме того, неназванный друг принца сообщил, что Гарри «начал чувствовать себя немного нежеланным гостем» в США и разочаровался в «американской мечте».

6 июля принц Гарри посетил Великобританию и встретился со своим отцом королем Карлом III. Ему не позволили жить в Букингемском дворце, так как он слишком поздно ответил на предложение монарха о размещении.