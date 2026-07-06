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20:01, 6 июля 2026Из жизни

Принцу Гарри не позволят пожить в Букингемском дворце

Принцу Гарри предложили пожить в Букингемском дворце, а потом отозвали приглашение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Принцу Гарри не позволят пожить в Букингемском дворце во время его визита в Великобританию, поскольку он слишком поздно принял предложение отца. Об этом сообщает Daily Mail.

Король Карл III лично предложил Гарри и его семье апартаменты в Букингемском дворце на время поездки. Однако в субботу герцог якобы сначала отказался от этой опции, а затем передумал, но было уже поздно — дворец уведомил его, что размещение невозможно, так как необходимые для пребывания принца персонал и услуги не могут быть организованы в столь короткий срок.

Представитель Гарри выразил разочарование, заявив, что предложение было отозвано «в последний момент» из-за судебного решения по делу против Associated Newspapers, о котором во дворце знали еще в четверг. При этом официальные лица настаивают, что никакого формального согласия до истечения срока получено не было.

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В итоге принц Гарри, который прилетает в Лондон 6 июля без Меган Маркл и их детей — Арчи и Лилибет, — останется без королевской резиденции, хотя его команда подтвердила, что он все же встретится с отцом, а супруга с детьми могут присоединиться к нему позже на этой неделе для частных визитов. Это очередной эпизод в затянувшемся конфликте из-за обеспечения безопасности: принц Гарри требовал круглосуточной полицейской охраны для семьи, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.

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