Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:46, 20 мая 2026Из жизни

Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

В эфире радиостанции в Великобритании по ошибке сообщили о смерти Карла III
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chris Jackson / Reuters

В Великобритании радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III, после чего на 15 минут замолчала. Об этом сообщает Tyla.

Инцидент произошел 19 мая, немного позже двух часов дня. Радиостанция, вещающая на регион Мидлендс и юг Англии, передала в эфире объявление о кончине правящего монарха, а затем проиграла гимн «Боже, храни короля». После этого вещание остановилось примерно на 15 минут, а когда радио вернулось в эфир, ведущие сразу же извинились перед слушателями.

На следующий день, 20 мая, Radio Caroline опубликовала официальное заявление, объяснив случившееся технической неисправностью. «Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии был случайно активирован протокол "Смерть монарха", которую все британские станции держат наготове, надеясь, что она никогда не понадобится», — говорится в сообщении.

Станция также принесла извинения королю и слушателям за причиненное беспокойство. Директор станции Питер Мур заверил, что Radio Caroline надеется транслировать рождественские обращения королевской семьи еще много лет. Карл III, которому в ноябре 2026 года исполнится 78 лет, чувствует себя нормально. Букингемский дворец инцидент не комментировал.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

Ранее сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили во сне на работе. Против 30 вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

    Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

    Песков заявил о противостоянии угрозам Киева

    На Украине высказались о возможности проведения выборов в 2027 году

    Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

    В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

    Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

    Экс-солистку Serebro сняли с молодым артистом

    В Сербии высказались о визите Вучича в Китай после Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok