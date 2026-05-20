Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

В эфире радиостанции в Великобритании по ошибке сообщили о смерти Карла III

В Великобритании радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III, после чего на 15 минут замолчала. Об этом сообщает Tyla.

Инцидент произошел 19 мая, немного позже двух часов дня. Радиостанция, вещающая на регион Мидлендс и юг Англии, передала в эфире объявление о кончине правящего монарха, а затем проиграла гимн «Боже, храни короля». После этого вещание остановилось примерно на 15 минут, а когда радио вернулось в эфир, ведущие сразу же извинились перед слушателями.

На следующий день, 20 мая, Radio Caroline опубликовала официальное заявление, объяснив случившееся технической неисправностью. «Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии был случайно активирован протокол "Смерть монарха", которую все британские станции держат наготове, надеясь, что она никогда не понадобится», — говорится в сообщении.

Станция также принесла извинения королю и слушателям за причиненное беспокойство. Директор станции Питер Мур заверил, что Radio Caroline надеется транслировать рождественские обращения королевской семьи еще много лет. Карл III, которому в ноябре 2026 года исполнится 78 лет, чувствует себя нормально. Букингемский дворец инцидент не комментировал.

