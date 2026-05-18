04:39, 18 мая 2026

Охрану короля Великобритании уличили во сне на работе

The Sun: Против 30 охранников Карла III ведут расследование из-за сна на работе
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили во сне на работе. Об этом написала газета Sun со ссылкой на полицию.

По данным издания, против 30 вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование из-за заявлений об их сне на работе. Известно, что имеются в виду сотрудники специализированного отдела британской полиции. Кроме того, некоторых полицейских обвиняют в том, что они отмечались на дежурстве, а потом уходили с поста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с Карлом III, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Он сказал об этом в ответ на утверждения о возможном родстве американского лидера с британским королем. Трамп также несколько раз пошутил над Карлом III и назвал Соединенное королевство маленьким государством.

