Охрану короля Великобритании уличили во сне на работе

Сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили во сне на работе. Об этом написала газета Sun со ссылкой на полицию.
По данным издания, против 30 вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование из-за заявлений об их сне на работе. Известно, что имеются в виду сотрудники специализированного отдела британской полиции. Кроме того, некоторых полицейских обвиняют в том, что они отмечались на дежурстве, а потом уходили с поста.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с Карлом III, что всегда хотел жить в Букингемском дворце. Он сказал об этом в ответ на утверждения о возможном родстве американского лидера с британским королем. Трамп также несколько раз пошутил над Карлом III и назвал Соединенное королевство маленьким государством.