Трамп подшутил над королем Британии

Трамп несколько раз подшутил над королем Британии Карлом III в ходе встречи

Президент США Дональд Трамп несколько раз подшутил над королем Великобритании Карлом III в ходе встречи в Белом доме. Его слова передает РИА Новости.

«Вы направитесь в Конгресс, чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — подшутил Трамп, обращаясь к королю.

Кроме того, Трамп назвал Британию маленьким королевством. Американский лидер также сообщил, что его мать была влюблена в будущего монарха, когда тот был принцем. После этого присутствующие рассмеялись.

Ранее Трамп признался, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и готов обсудить эту перспективу с королем Великобритании.