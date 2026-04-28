Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 28 апреля 2026Мир

Трамп подшутил над королем Британии

Трамп несколько раз подшутил над королем Британии Карлом III в ходе встречи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп несколько раз подшутил над королем Великобритании Карлом III в ходе встречи в Белом доме. Его слова передает РИА Новости.

«Вы направитесь в Конгресс, чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — подшутил Трамп, обращаясь к королю.

Кроме того, Трамп назвал Британию маленьким королевством. Американский лидер также сообщил, что его мать была влюблена в будущего монарха, когда тот был принцем. После этого присутствующие рассмеялись.

Ранее Трамп признался, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и готов обсудить эту перспективу с королем Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok