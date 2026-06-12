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17:51, 12 июня 2026Мир

Путин дал совет врагам России

Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией и жить дружно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент РФ Владимир Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией и призвал их жить дружно. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно», — сказал российский лидер.

Президент призвал недружественные страны решать спорные вопросы посредством переговоров, однако подчеркнул, что это должны быть именно переговоры, а не ультиматумы в адрес Москвы.

Ранее Путин провел встречу с участниками специальной военной операции (СВО) по случаю Дня России. Он заявил, что бойцов, выполняющих задачи в рамках СВО, можно без преувеличения назвать героями.

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