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17:30, 12 июня 2026Россия

Путин назвал бойцов СВО героями

Путин: Бойцы СВО без преувеличения герои
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцов, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции (СВО), можно без преувеличения назвать героями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент встретился с участниками СВО в День России.

«Что касается вашего предложения, то мне думается не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очир-Горяев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил о желании узнать мнение участников СВО, которые решают задачи «на земле».

Также он отметил, что поддержка бойцов СВО всем российским обществом становится их духовной опорой.

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