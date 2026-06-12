Путин назвал бойцов СВО героями

Путин: Бойцы СВО без преувеличения герои

Бойцов, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции (СВО), можно без преувеличения назвать героями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент встретился с участниками СВО в День России.

«Что касается вашего предложения, то мне думается не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очир-Горяев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил о желании узнать мнение участников СВО, которые решают задачи «на земле».

Также он отметил, что поддержка бойцов СВО всем российским обществом становится их духовной опорой.