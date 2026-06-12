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17:04, 12 июня 2026Россия

Путин заявил о важности мнения участников СВО

Путин заявил о желании узнать мнение участников СВО, решающих задачи «на земле»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о желании узнать мнение участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи», — объяснил российский лидер.

Ранее Путин рассказал о духовной опоре участников СВО. Он отметил, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.

12 июня Путин также поздравил патриарха Кирилла с Днем России. Он пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.

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