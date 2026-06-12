Путин заявил о важности мнения участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил о желании узнать мнение участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи», — объяснил российский лидер.
Ранее Путин рассказал о духовной опоре участников СВО. Он отметил, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.
12 июня Путин также поздравил патриарха Кирилла с Днем России. Он пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.