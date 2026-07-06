Власти сообщили о крупнейшей атаке ВСУ на НПЗ в российском регионе

Ярославский губернатор Евраев заявил об отражении крупнейшей атаки на НПЗ

Российские военнослужащие отразили крупнейшую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — написал он.

Глава региона также отметил, что профильные службы работают с пострадавшими индивидуально для того, чтобы помощь была оказана как можно быстрее.

В этот же день 6 июля стало известно, что ВСУ ударили по Омскому НПЗ, который находится в 2500 километрах от границы с Украиной. По словам властей, системы противовоздушной обороны уничтожили большую часть дронов.

Помимо того, ВСУ попытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне, пострадавших нет.