Власти сообщили о крупнейшей атаке ВСУ на НПЗ в российском регионе

Российские военнослужащие отразили крупнейшую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.
«Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — написал он.
Глава региона также отметил, что профильные службы работают с пострадавшими индивидуально для того, чтобы помощь была оказана как можно быстрее.
В этот же день 6 июля стало известно, что ВСУ ударили по Омскому НПЗ, который находится в 2500 километрах от границы с Украиной. По словам властей, системы противовоздушной обороны уничтожили большую часть дронов.
Помимо того, ВСУ попытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне, пострадавших нет.