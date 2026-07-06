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16:56, 6 июля 2026Россия

Раскрыты подробности об ударе ВСУ по нефтезаводу в 2500 километрах от границы

Хоценко: Беспилотники ВСУ атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал он.

По словам чиновника, на месте удара работают оперативные службы. Губернатор также призвал местных жителей не приближаться к обломкам, не записывать видео и не снимать фотографии с места ЧП.

О том, что ВСУ ударили по промзоне в Омске ранее сообщил губернатор Хоценко. Тогда он заявил, что нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узда города, находящегося в 2500 километрах от границы с Украиной.

Затем очевидцы сняли кадры с места атаки. На опубликованном ролике видно, как дроны летят, предположительно, над городом.

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