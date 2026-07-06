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15:28, 6 июля 2026Россия

Опубликованы кадры из впервые атакованного ВСУ региона в 2500 километрах от границы

Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного дронами ВСУ Омска
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Омска, расположенного в 2500 тысячах километров от границы. Видео опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На выложенных изданием кадрах видно, как дроны летят, предположительно, над городом. На фоне видео слышен характерный для подобных БПЛА звук работы мотора, напоминающий двигатель скутера.

О первой атаке ВСУ на регион с начала спецоперации стало известно в понедельник, 6 июля.

По сообщению губернатора Омской области, дроны ударили по городской промзоне. «Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска», — заявил он. Масштаб повреждений неизвестен.

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