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15:02, 6 июля 2026Россия

ВСУ атаковали промзону российского города в 2500 километрах от границы

Губернатор Хоценко сообщил об ударе БПЛА по промышленному узлу Омска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по промзоне в отдаленном на 2500 километров от границы Омске. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска», — написал он.

Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Он также отметил, что оперативные службы предпринимают все меры по ликвидации последствий.

В Омской области ранее уже вводили режим беспилотной опасности. О мерах губернатор Хоценко сообщал 1 июля.

В ночь с 5 на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более полутысячи украинских дронов над территориями России. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.

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