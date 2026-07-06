Минобороны выпустило заявление о масштабном ударе ВСУ по регионам России

МО: В ночь на 6 июля система ПВО сбила над регионами России 519 БПЛА ВСУ

В ночь с 5-го на 6 июля российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над регионами несколько сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О масштабном ударе ВСУ говорится в заявлении, которое выпустило Минобороны России, его приводит РИА Новости.

По сообщению оборонного ведомства, над Россией было уничтожено 519 летательных аппаратов. Под удар попали 22 российских региона, среди которых Ленинградская, Калужская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Тульская области, Московский регион и Крым.

Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА упали на полигон и порт в Ленобласти.