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16:11, 26 июля 2026 (обновлено: 16:24, 26 июля 2026)Россия

В Кремле прокомментировали дуализм позиции США по Украине

Песков: Россия видит дуализм позиции президента США Трампа по украинскому конфликту
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Win McNamee / Getty Images

Москва видит дуализм позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков заявил, что Москва видит противоречие в действиях Вашингтона, который, с одной стороны, выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине, а с другой — продолжает активную военную поддержку Киева. По словам официального представителя Кремля, Россия должна использовать двойственный подход администрации США в собственных интересах.

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При этом он подчеркнул, что в Кремле уверены, что Трамп искренен в желании найти приемлемый вариант завершения конфликта на Украине.

Ранее Песков напомнил о предложениях Москвы по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что все озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения уже известны Киеву.

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