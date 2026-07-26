Песков: Россия видит дуализм позиции президента США Трампа по украинскому конфликту

Москва видит дуализм позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков заявил, что Москва видит противоречие в действиях Вашингтона, который, с одной стороны, выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине, а с другой — продолжает активную военную поддержку Киева. По словам официального представителя Кремля, Россия должна использовать двойственный подход администрации США в собственных интересах.

При этом он подчеркнул, что в Кремле уверены, что Трамп искренен в желании найти приемлемый вариант завершения конфликта на Украине.

Ранее Песков напомнил о предложениях Москвы по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что все озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения уже известны Киеву.