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17:47, 26 июля 2026 (обновлено: 18:06, 26 июля 2026)Мир

Въехавший в толпу в Берлине водитель набросился на прохожих с мачете

Глава МВД ФРГ Добриндт: Наехавший на толпу в Берлине водитель напал на людей с мачете
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Совершивший наезд на толпу в центре Берлина водитель напал на прохожих с мачете. Об этом сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт, передает РИА Новости.

«Подозреваемый наехал на толпу людей на автомобиле. Затем он, вооружившись, предположительно, мачете, нанес тяжелые травмы другим прохожим», — рассказал министр.

Добриндт добавил, что главным подозреваемым по делу проходит гражданин Германии с ливанскими корнями 2005 года рождения. Мужчина уже обращал на себя внимание правоохранителей из-за радикализации и исламизма. Нападавший находится в бегах.

«Все полицейские силы задействованы в его поиске в полную силу. Не только в Берлине, но и на вокзалах, в аэропортах, на границах», — подчеркнул министр.

Автомобиль на полной скорости протаранил толпу в парке Тиргартен в центре Берлина 25 июля. Очевидцы рассказали, что белый фургон въехал вглубь парка и врезался в людей, водитель вышел из автомобиля и скрылся. В результате происшествия несколько человек получили травмы, диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших.

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