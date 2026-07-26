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18:14, 26 июля 2026Россия

Путин подписал закон о соцадаптации вернувшихся с СВО осужденных

Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО осужденных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации осужденных, вернувшихся после военной службы на специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон предполагает государственную помощь в адаптации после освобождения гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, а затем призванных на военную службу или заключивших контракт с ВС РФ. Он также касается тех, кто отбыл наказание без изоляции от общества.

После возвращения со службы государство поможет им адаптироваться к жизни в социуме, найти работу, восстановить документы и получить жилье. Закон позволяет обратиться за оказанием помощи в течение полугода после увольнения. Если срок был пропущен по уважительной причине, заявление можно подать в течение шести месяцев после прекращения действия причины, подтвержденной документами. При отказе в содействии гражданин получит письменный ответ с указанием причин решения.

Ранее Путин подписал пакет документов, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов и их детей на территории России.

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