РИА Новости: Передавшего данные российским спецслужбам офицера ВСУ Савлука повысили

Возглавлявший 3-й батальон 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Савлук получил повышение. Его перевели на должность заместителя комбрига и досрочно присвоили звание подполковника, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей силовых ведомств.

Агентство напомнило, что ранее Савлук передал российским спецслужбам сведения о своем подразделении. Он переписывался с силовиками, представившимися родственниками пропавших без вести военных из его подразделения, из-за чего командир передал им сведения, представлявшие интерес для российских спецслужб.

При этом когда обнаружилась утечка данных, Савлук прервал все контакты.

Примечательно, что служебное разбирательство в отношении офицера из элитного соединения, сформированного по стандартам НАТО, инициировали лишь после полного разгрома его подразделения вблизи Курской области. Несмотря на это, командование не только сохранило за ним должность, но и обеспечило карьерный рост.

Ранее офицер ВСУ сдался в плен и передал России данные о командном пункте и позициях украинской армии.