Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 26 июля 2026 (обновлено: 18:34, 26 июля 2026)Бывший СССР

Передавший данные российским спецслужбам офицер ВСУ получил повышение

РИА Новости: Передавшего данные российским спецслужбам офицера ВСУ Савлука повысили
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Возглавлявший 3-й батальон 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Савлук получил повышение. Его перевели на должность заместителя комбрига и досрочно присвоили звание подполковника, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей силовых ведомств.

Агентство напомнило, что ранее Савлук передал российским спецслужбам сведения о своем подразделении. Он переписывался с силовиками, представившимися родственниками пропавших без вести военных из его подразделения, из-за чего командир передал им сведения, представлявшие интерес для российских спецслужб.

При этом когда обнаружилась утечка данных, Савлук прервал все контакты.

Примечательно, что служебное разбирательство в отношении офицера из элитного соединения, сформированного по стандартам НАТО, инициировали лишь после полного разгрома его подразделения вблизи Курской области. Несмотря на это, командование не только сохранило за ним должность, но и обеспечило карьерный рост.

Ранее офицер ВСУ сдался в плен и передал России данные о командном пункте и позициях украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной
    Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео
    В России раскрыли схему обмана через бесплатную процедуру
    Передавший данные российским спецслужбам офицер ВСУ получил повышение
    Путин высказался о попытках изоляции России в сфере обороны
    Стало известно о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Черниговом
    Путин подписал закон о соцадаптации вернувшихся с СВО осужденных
    Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь
    ВС России ударили по порту Черноморск и осуществлявшему доставку грузов ВСУ балкеру
    В российском городе проведут рейды по ТЦ в поисках подростков-субкультурщиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok