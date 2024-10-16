Офицер ВСУ под Запорожьем сдался и передал РФ данные для удара по КП

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен и передал России данные о командном пункте и позициях украинской армии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. «Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал Рогов.

Кроме того, пленный указал место размещения командного пункта украинских войск и их позиции, после чего по ним нанесли удар. Рогов отметил, что все большее число граждан Украины начинают осознавать, что режим Зеленского является смертоносным чужеродным телом для республики, от которого следует избавиться как можно скорее.

Фото: Александр Река / ТАСС

Командование ВСУ отправляет военных на мясо

Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, что командование армии отправляет солдат штурмовать уже занятые российскими войсками населенные пункты.

По его словам, солдат «кидают на мясо», отправляя на штурм позиции в последний момент. К этому времени населенные пункты уже переходит под контроль российских военных, однако украинское командование все равно заставляет его штурмовать. Дудяк добавил, что ему и сослуживцам особенно тяжело далось отступление из Карловки. По его словам, им никто ничего не объяснил, а просто отправили на смерть.

До этого другой украинский военнопленный рассказал о наборе в ВСУ «всех подряд». Мужчина рассказал, что на Украине в армию набирают даже 59-летних мужчин. «Люди ходить уже нормально не могут, а их воевать. Куда им воевать?» — сказал он. Военнопленный добавил, что к солдатам ВСУ относятся как к мясу, без объяснений кидают на передовую.

Украинские пленные отказываются возвращаться на родину

Российский военкор Юрий Котенок рассказал, что пленные украинцы захотели получить гражданство России. По его словам, число желающих становится все больше.

«Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — написал он. По его словам, в Донбассе известны случаи попадания украинцев в плен по второму разу. Он добавил, что все меньше украинских военных «желают выполнять преступные приказы Киева».

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

До этого одессит, которого отправили в Курскую область, после попадания в плен к пехотинцам ВС России отказался возвращаться на родину. В процессе стрелкового боя он был ранен в ногу и голову. Российские медики оказали ему медицинскую помощь.

В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что к его подразделению и 4-й бригаде под командованием Шустрого попал в плен боец «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России). Теперь украинский военнослужащий ходатайствует о получении российского гражданства

Военный сдался в плен добровольно. Помимо того, что он мечтает стать гражданином РФ, он также хочет, чтобы его приняли на службу в ряды спецназа «Ахмат».