Алаудинов заявил о мечтающем служить в «Ахмате» пленном «азовце»

Алаудинов: боец «Азова» захотел получить гражданство РФ и служить в «Ахмате»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что к его подразделению и 4-й бригаде под командованием Шустрого попал в плен боец «Азова». Теперь украинский военнослужащий хадатайствует о получении российского гражданства, написал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram-канале.

Заявление военного попало на видео. Уточняется, что он сдался в плен добровольно. Помимо того, что он мечтает стать гражданином РФ, он также хочет, чтобы его приняли на службу в ряды спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов сделал прогноз об окончании специальной военной операции (СВО). По его словам, конфликт завершится в 2024 году, на его исход повлияют выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины.