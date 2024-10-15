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08:37, 15 октября 2024Россия

Алаудинов заявил о мечтающем служить в «Ахмате» пленном «азовце»

Алаудинов: боец «Азова» захотел получить гражданство РФ и служить в «Ахмате»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что к его подразделению и 4-й бригаде под командованием Шустрого попал в плен боец «Азова». Теперь украинский военнослужащий хадатайствует о получении российского гражданства, написал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram-канале.

Заявление военного попало на видео. Уточняется, что он сдался в плен добровольно. Помимо того, что он мечтает стать гражданином РФ, он также хочет, чтобы его приняли на службу в ряды спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов сделал прогноз об окончании специальной военной операции (СВО). По его словам, конфликт завершится в 2024 году, на его исход повлияют выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины.

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      Александра Синицына
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