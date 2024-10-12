Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:09, 12 октября 2024Россия

Пленные украинцы захотели получить гражданство России

Военкор Котенок: пленные украинцы захотели получить гражданство России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пленные украинцы захотели получить гражданство России. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

«Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — написал он.

По его словам, в Донбассе известны случаи попадания украинцев в плен по второму разу. Он добавил, что все меньше украинских военных «желают выполнять преступные приказы Киева».

Ранее сообщалось, что одессит, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины и отправили в Курскую область, попал в плен к пехотинцам ВС России и отказался возвращаться на родину. Одессит попал в плен в процессе стрелкового боя, тогда он был ранен в ногу и голову.

8 октября пленный украинский военный Юрий Марсюк рассказал о мобилизации в ВСУ инвалидов с ампутированными конечностями.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии расстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э». Погибли полицейский и двое гражданских

      В США арестовали напавшую на пограничника россиянку

      Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя

      Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

      Пленные украинцы захотели получить гражданство России

      Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

      В Германии заявили о необходимости оказать давление на Украину из-за конфликта

      Алаудинов рассказал о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Минздрав создал проект Программы бесплатной медпомощи

      Иран призвал Россию быть активнее в борьбе с «преступлениями Израиля»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше