Украинский пленный рассказал о мобилизации в ВСУ инвалидов без рук и ног

Украинский пленный Марсюк: ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног в 30-ю ОМБр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют инвалидов без рук и ног в 30-ю и 31-ю отдельные механизированные бригады (ОМБр). Об этом рассказал пленный украинский военный Юрий Марсюк, передает РИА Новости.

По словам пленного, из-за острой нехватки личного состава командование ВСУ начало формировать соединения, полностью или почти полностью укомплектованные инвалидами. Он отметил, что в такие подразделения берут даже людей с серьезными ограничениями в мобильности.

В видео Марсюк также пожаловался на уровень командования в ВСУ и призвал сограждан избегать службы в украинской армии.

Ранее украинский пленный Александр Новак рассказал о больших потерях в ВСУ из-за стратегии украинской армии. По его словам, командование «бросает людей на мясо» и редко помогает бойцам с эвакуацией.