Пленный рассказал о больших потерях в ВСУ

Украинский пленный Новак: командование ВСУ бросает людей на убой

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает людей на мясо, из-за чего среди личного состава украинской армии есть большие потери. Об этом рассказал пленный военнослужащий Александр Новак, передает Telegram-канал Министерства обороны России.

По его словам, командование приказало сделать окопы на второй линии обороны возле города Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), а в итоге «бросило там». Пленный отметил, что оттуда удалось выбраться не всем.

«Потери колоссальные. Людей на мясо, настолько бездарное управление. Это были люди, которые первый раз выезжали на задачу, которых обманули и просто бросили», — сказал Новак.

Ранее Александр Новак заявил, что ВСУ нечего противопоставить российским войскам. Он рассказал, что его группу, не имеющую боевого опыта, командование ВСУ отправило на штурм.