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11:10, 7 октября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о положении украинской армии

Украинский пленный Новак: ВСУ нечего противопоставить российским войскам

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего противопоставить российским войскам. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, он был ранен под Торецком, но его спасли. Он рассказал, что его группу, не имеющую боевого опыта, командование ВСУ отправило на штурм. Практически вся группа, половину из которой составляли пожилые люди, была уничтожена.

Новак заключил, что Украина теряет свой самый главный ресурс — людей, так как потери ВСУ на фронте колоссальны. Он добавил, что единственный вариант завершения конфликта — это прийти к мирному соглашению с Россией любой ценой.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю в зоне специальной военной операции сдались в плен 83 украинских военных. Из них 44 военнослужащих взяты в плен в ходе зачистки Угледара Донецкой народной республики.

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      Илья Таксюр
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