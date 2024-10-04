В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в зоне СВО сдались в плен 83 украинских военных

За неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдались 83 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга.

Как уточнили в ведомстве, 44 украинских военных взяты в плен в ходе зачистки Угледара Донецкой народной республики (ДНР). Подробности об обстоятельствах сдачи остальных бойцов ВСУ не приводятся.

Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 14 сентября. В ходе процесса при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, в Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в Курской области. Столько же российская сторона передала Украине.