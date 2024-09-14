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13:36, 14 сентября 2024Россия

Россия вернула из плена более 100 захваченных ВСУ в Курской области военных

Минобороны: Россия вернула 103 военных, захваченных в плен в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия вернула 103 военных, захваченных в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«14 сентября текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что посредником при возвращении российских солдат из украинского плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва вернула Киеву 49 украинских пленных. По его словам, в их числе были военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины.

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      Екатерина Грищенко
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