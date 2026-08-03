Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:25, 3 августа 2026Интернет и СМИ

В США заявили о связанном с Одессой парадоксе

Джонсон: Россия может контролировать Украину без взятия Одессы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Россия может контролировать Украину без взятия под контроль Одессы и других черноморских портов. О парадоксе заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works

«Достаточно просто все перекрыть, чтобы в нее ничего не входило и из нее ничего не выходило. То же самое и с Николаевым. Русские так и делают», — отметил Джонсон.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Завтра днем». Трамп анонсировал переговоры с Ираном. Израиль узнал об отмене ударов из соцсетей
    Влияние Турции на регионы России оценили
    Названа реальная причина популярности Windows 11
    Политолог заявил о нежелании властей Польши защищать украинцев
    В США заявили о связанном с Одессой парадоксе
    В Московском зоопарке показали нового жителя
    Начальница разослала сотрудникам мерзкие снимки из туалета и опозорилась перед ними
    Миллионер лишился денег из-за поцелуя в парке
    Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер
    Россиян предостерегли от публикации в соцсетях некоторых данных
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok