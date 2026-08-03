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06:32, 3 августа 2026МирЭксклюзив

Влияние Турции на регионы России оценили

Президент РСМД Тренин: Концепция «тюркского мира» распространяется и на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Концепция «тюркского мира», которая является стратегией Организации тюркских государств (ОТГ), распространяется и на Россию. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

По словам эксперта, сейчас Турция является единственной страной Североатлантического альянса (НАТО), которая добилась автономии во внешней политике, пусть и ограниченной. Отношения с Анкарой для Москвы очень важны, в особенности на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке.

«Есть еще и концепция "тюркского мира", которая распространяется на территорию стран СНГ и самой России. Поэтому без взаимопонимания с Турцией нам будет трудно обеспечить безопасность на периферии южных границ», — подчеркнул Тренин.

Ранее турецкий эксперт, основатель Лондонского энергетического клуба, председатель Глобального партнерства по ресурсам Мехмет Эгютчу в беседе с «Лентой.ру» заявил, что военное сотрудничество стран-участниц ОТГ, в состав которой входят Турция, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан, не является перспективным. Но он отметил, что культурное и языковое единение стран объединения сильно.

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