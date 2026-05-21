В Турции рассказали о перспективах «тюркского НАТО» в странах СНГ

Эгютчу: Военное сотрудничество стран ОТГ не является перспективным

Военное сотрудничество стран-участниц Организации Тюркских Государств (ОТГ), в состав которой входят Турция, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан, не является перспективным, хотя их культурное и языковое единение сильно. Об этом заявил турецкий эксперт, основатель Лондонского энергетического клуба, председатель Глобального партнерства по ресурсам Мехмет Эгютчу на международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения», отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я не думаю, что это так, потому что они сдавлены между Китаем, Россией и Индией, а Турция не имеет прямого соединения с тюркскими странами [Содружества Независимых Государств (СНГ)]», — подчеркнул эксперт.

По словам Эгютчу, Турция, имея большое количество современного вооружения, может лишь оказывать военные поставки в эти страны. Однако, добавляет эксперт, в случае возникновения реальной угрозы на территориях Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Азербайджана, Анкара будет не в силах оказать помощь этим государствам.

Эксперт отдельно отметил, что страны ОТГ имеют сильный культурный пласт для сотрудничества. Однако название «тюркские» (в турецком языке означает также и турецкие) может вызвать опасения у России, Индии и Китая.

Но вот наличие в названии [организации] «Турецкие» может вызвать чувство тревоги и подозрения в Китае, потому что у них есть автономия уйгуров; в России, потому что у вас есть и мусульманские, и тюркские регионы в федерации; в Индии это также вызывает беспокойство Мехмет Эгютчу турецкий эксперт, основатель Лондонского энергетического клуба

По его словам, имеет место сравнение ОТГ с Британским Содружеством наций, которое, прежде всего, основано на культурной общности.

Ранее российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько в беседе с «Лентой.ру» заявил, что инициатором расширения военного сотрудничества в рамках ОТГ является Турция. По его словам, в долгосрочной перспективе это может привести к созданию на территории бывшего СССР нового военного блока во главе с Анкарой, направленного против Москвы, то есть «тюркского НАТО».