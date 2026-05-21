Идеальный шторм накрыл экономику европейской страны

Британия столкнулась с падением деловой активности из-за идеального шторма, вызванного как политической неопределенностью, так и иранским кризисом. Об этом сообщило Independent.

Рассчитываемый S&P Global индекс PMI для этой страны в мае упал до 48,5, хотя в апреле речь шла о 52,6 пункта. Ключевую роль в этой динамике сыграло снижение в секторе услуг. Достигнутый результат оказался самым низким с апреля 2025 года.

Как заявил главный экономист по вопросам бизнеса в S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон, экономика Великобритании столкнулась с идеальным штормом, поскольку растущая политическая неопределенность усугубляет последствия войны на Ближнем Востоке. Предприятия жалуются на майское падение объемов производства, резкий рост инфляции, дефицит поставок и сокращение рабочих мест. В ближайшие месяцы ситуация вполне может ухудшиться.

По данным Управления национальной статистики (ONS) Соединенного Королевства, с января по март 2026 года безработица в Великобритании неожиданно подскочила до пяти процентов. Одновременно с этим количество вакансий упало до самого низкого уровня за пять лет. Стремительный рост затрат на рабочую силу и последствия войны с Ираном вынуждают все больше предприятий сокращать набор персонала и ограничивать повышение заработной платы.