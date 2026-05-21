Бывший СССР
18:22, 21 мая 2026

Зеленский в ответ на предложение поговорить пригрозил Лукашенко превентивным ударом

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Украина имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать. На предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поговорить угрозой ответил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии», — говорится в публикации.

Он заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

В четверг, 21 мая, Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. Белорусский лидер отметил, что Минск не стремится ни на кого нападать.

