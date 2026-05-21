Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

Блогерша Анохина заявила, что ее аккаунт в TikTok заблокировали

Популярную российскую блогершу Елизавету Анохину заблокировали в соцсети TikTok, где на нее были подписаны 40,6 миллиона пользователей. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

«Мой аккаунт в TikTok заблокировали навсегда», — написала блогерша. Причины блокировки она не раскрыла.

Ранее стало известно, что Анохину заблокировали на OnlyFans. Блогерша заверила подписчиков, что восстановит доступ к платформе. О том, что 18-летняя Анохина зарегистрировалась в этом сервисе, она сообщила в Instagram, сопроводив новость эротическими фотографиями.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что Instagram заблокировал страницу его шоу «Ответошная». В поддержке соцсети заявили, что аккаунт блогера нарушал правила сообщества.