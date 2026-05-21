Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

Блогерша Анохина заявила, что ее аккаунт в TikTok заблокировали
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Популярную российскую блогершу Елизавету Анохину заблокировали в соцсети TikTok, где на нее были подписаны 40,6 миллиона пользователей. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

«Мой аккаунт в TikTok заблокировали навсегда», — написала блогерша. Причины блокировки она не раскрыла.

Ранее стало известно, что Анохину заблокировали на OnlyFans. Блогерша заверила подписчиков, что восстановит доступ к платформе. О том, что 18-летняя Анохина зарегистрировалась в этом сервисе, она сообщила в Instagram, сопроводив новость эротическими фотографиями.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что Instagram заблокировал страницу его шоу «Ответошная». В поддержке соцсети заявили, что аккаунт блогера нарушал правила сообщества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    В Москве соседи объединились и захватили парковку во дворе

    Внешность российской невесты взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok