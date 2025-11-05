Интернет и СМИ
Артемия Лебедева заблокировали в Instagram

Лебедев заявил, что Instagram заблокировал страницу его проекта «Ответошная»
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заблокировали. На это он пожаловался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, соцсеть заблокировала профиль с видео проекта «Ответошная», в котором блогер отвечал на вопросы своих зрителей и давал им житейские советы. «Это самый няшный вообще, нежный, человеческий, неполитизированный контент. Вообще там не до чего *** [докопаться]», — посетовал дизайнер.

Он добавил, что сразу после блокировки обратился в службу поддержки соцсети. Представители платформы ответили Лебедеву, что аккаунт «Ответошной» нарушал правила сообщества. При этом в сообщении не уточнялось, о каких именно правилах идет речь, подчеркнул Лебедев.

«Instagram будет гореть в аду, *** [дурацкая] контора. Я буду делать все в своей жизни, чтобы им *** [помешать] максимально. Чтобы они лишились любых денег, любой аудитории в России. (...) Чем хуже им будет, тем лучше я буду себя чувствовать», — добавил блогер.

Ранее Лебедев заявил, что видеохостинг YouTube тоже будет гореть в аду. Так он прокомментировал новость о том, что VK Видео впервые обошла американский сервис по месячному охвату.

