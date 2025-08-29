Интернет и СМИ
19:32, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду

Блогер Артемий Лебедев заявил, что YouTube борется со свободой слова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал видеохостингу YouTube гореть в аду и заявил, что американская компания борется со свободой слова. На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что платформа VK Видео впервые обошла YouTube по месячному охвату. Блогер, работающий директором по дизайну в компании «ВКонтакте», поздравил платформу с такими результатами.

«YouTube будет гореть в аду, а VK Видео будет наслаждаться в раю», — также сказал дизайнер.

22 февраля 2023 года YouTube заблокировал канал Лебедева, на который было подписано более миллиона пользователей. В сообщении платформы уточнялось, что Лебедев нарушил правила площадки. После этого блогер начал выкладывать ролики на другом канале, но через неделю YouTube удалил и его.

