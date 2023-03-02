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12:20, 2 марта 2023Интернет и СМИ

YouTube удалил новый канал Артемия Лебедева

YouTube удалил новый канал Артемия Лебедева спустя неделю после блокировки основного

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Видеохостинг YouTube удалил новый канал российского дизайнера Артемия Лебедева спустя неделю после того, как ограничил доступ к его основному аккаунту. О блокировке блогер сообщил в Telegram.

«YouTube забанил и второй канал, на котором за два дня почти сто тысяч подписчиков было», — написал блогер. Вместе с тем он заявил, что произошедшее — «не повод расстраиваться». Он пригласил пользователей подписываться на его группу в соцсети «ВКонтакте», которая, по словам Лебедева, теперь станет основной площадкой для публикации видео.

Об удалении основного YouTube-канала дизайнера сообщалось 22 февраля. На него было подписано более миллиона пользователей. При попытке перейти на канал появлялось уведомление о том, что аккаунт был заблокирован за нарушение условий использования YouTube.

Перед этим, в октябре 2022 года, YouTube замораживал канал Лебедева после жалоб на него.

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Маргарита Щигарева
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