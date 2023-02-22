Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:21, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Канал Артемия Лебедева на YouTube был заблокирован администрацией площадки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Канал известного российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева на YouTube был заблокирован администрацией площадки. Как уточняет Baza, все видео с канала также были удалены.

«Этот аккаунт был заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сказано в сообщении, которое теперь видят пользователи площадки при попытке включить видео с канала Лебедева или перейти в его профиль.

Отмечается, что суммарное число подписчиков канала превышало миллион человек. При этом никакой детальной информации о том, что послужило поводом для блокировки, площадка не приводит.

Ранее YouTube уже имел претензии к Лебедеву. В октябре 2022 года его канал был заморожен после того, как на него пожаловалось значительное количество пользователей. Тогда блогер предположил, что за этим могут стоять граждане Украины. При этом Лебедев признался, что у него есть запасной канал на случай блокировки основного профиля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Россия сократит экспорт нефти через западные порты на четверть
У коренного населения Эквадора обнаружили древнюю адаптацию к туберкулезу
Россиянин вонзил в брата металлический шампур и попал под следствие
Лось разбил голову гулявшей с собакой женщине и попал на видео
Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций
Оценено влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье
Байден споткнулся при посадке в самолет в Варшаве
Россиянина осудили на 14 лет за насилие над 16-летней падчерицей
В МИД отметили сходство позиций России и Китая по глобальной безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.