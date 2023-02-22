YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Канал Артемия Лебедева на YouTube был заблокирован администрацией площадки

Канал известного российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева на YouTube был заблокирован администрацией площадки. Как уточняет Baza, все видео с канала также были удалены.

«Этот аккаунт был заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сказано в сообщении, которое теперь видят пользователи площадки при попытке включить видео с канала Лебедева или перейти в его профиль.

Отмечается, что суммарное число подписчиков канала превышало миллион человек. При этом никакой детальной информации о том, что послужило поводом для блокировки, площадка не приводит.

Ранее YouTube уже имел претензии к Лебедеву. В октябре 2022 года его канал был заморожен после того, как на него пожаловалось значительное количество пользователей. Тогда блогер предположил, что за этим могут стоять граждане Украины. При этом Лебедев признался, что у него есть запасной канал на случай блокировки основного профиля.