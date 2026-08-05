Россиянам дали советы по выбору дома для отдыха осенью

Domingo Dacha: В загородном доме ценятся баня, купель, камин и хорошее отопление

Выбирая загородный дом для осеннего отдыха, важно обращать внимание на его оснащение. О критериях отбора «Газете.Ru» рассказала основатель сервиса аренды загородных домов в Подмосковье Domingo Dacha Нина Доминго.

В холодное время года важно, чтобы дом создавал атмосферу уюта и дарил тепло причем и в переносном, и в буквальном смысле. Особую ценность осенью представляют баня, купель и камин. Также важно проверить, хорошее ли в доме отопление. Шикарные виды позолотевшей листвы обеспечат панорамные окна, а большая общая зона станет новым местом для семейных вечеров. И такие вещи, по словам Доминго, зачастую запоминаются лучше, чем любые дизайнерские решения. Также на общее впечатление от дома влияют окрестности: прогулочные маршруты, лес, водоемы, местные хозяйства или небольшие кафе. В целом сейчас растет спрос на формат «дачи без забот», где проживание не омрачается бытовыми вопросами, отмечает эксперт.

Перед покупкой Доминго советует тщательно изучить отзывы, в первую очередь фокусируясь на свежих, оставленных осенью или зимой. Если вы арендуете дом через сервис, то регулярное обновление снимков в зависимости от сезона говорит о скрупулезности компании и помогает избежать неоправданных ожиданий. «Доверие начинается именно с таких мелочей», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее своими советами по выбору дачного дома с россиянами поделился технический специалист ТСТН Вячеслав Гапеев. Он рекомендовал смотреть не меньше 25-30 вариантов. Для того чтобы замерить уровень шума, стоит приезжать на просмотр в выходные дни, однако если вы планируете проживать в доме постоянно, нанести визит лучше в будни.