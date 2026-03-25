Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

Эксперт Гапеев: Перед покупкой дачи нужно посмотреть 25-30 вариантов

Перед покупкой дачи россиянам нужно посмотреть 25-30 вариантов и обратить внимание на ряд деталей, которые помогут избежать проблем в будущем. Нюансы при выборе загородного дома и садового участка раскрыл технический специалист ТСТН Вячеслав Гапеев в беседе с MK.RU.

В ходе осмотра будущей дачи эксперт посоветовал засечь время поездки до участка и уровень шума — поэтому приезжать лучше в выходные дни. Однако, если дом рассматривается для постоянного проживания, нанести визит лучше в будни.

При изучении дома нужно обратить внимание на расстояние от стен дома до заборов соседей, состояние фундамента, качество фасада здания, а также оценить материалы, из которых выполнены стены. Не менее важно узнать об уровне грунтовых вод.

Внутри дома стоит осмотреть стены, окна, пол, подвал и чердак. Также нужно проверить инженерные системы — канализацию, мощность электричества и работу отопления.

