Россияне смогут получить новую семейную выплату

С 1 июня начался прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты

С 1 июня Социальный фонд начал прием заявок на получение новой семейной выплаты. На нее могут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

В этом году можно обратиться за средствами за 2025-й, заявки принимаются до 1 октября. Те, кто подпадает под критерии, смогут вернуть часть НДФЛ, который ранее был уплачен с их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности. Получить семейный кешбэк может каждый из родителей, если он работает и официально уплачивал НДФЛ.

Как говорила вице-премьер Татьяна Голикова, новая семейная налоговая выплата охватит более четырех миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей. Со своей стороны глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов отмечал, что выплата на деле будет доступна относительно небольшой категории граждан. Так, семья из четырех человек попадает под действие льготы при совокупном годовом доходе порядка 1,28 миллиона рублей. При средней по стране зарплате 88 тысяч рублей у обоих родителей льгота уже недоступна.