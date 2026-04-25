15:58, 25 апреля 2026Экономика

В Госдуме призвали не обнадеживаться насчет новой семейной налоговой выплаты

Депутат Гаврилов: Семейную выплату предоставят узкой группе малоимущих родителей
Виктория Клабукова

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Новая семейная налоговая выплата на деле будет доступна относительно небольшой категории населения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» уточнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что семейная выплата охватит более четырех миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей. Такая цифра, по словам Гаврилова, действительно звучит масштабно, но в действительности равнозначна лишь узкой группе малоимущих работающих родителей. «Если разложить конструкцию до арифметики, вырисовывается адресная мера с таким узким входом, куда проходит сравнительно небольшая доля семей», — пояснил депутат.

Предусмотренные законом фильтры отсекают большинство семей со средним достатком. Так, семья из четырех человек попадает под действие льготы при совокупном годовом доходе порядка 1,28 миллиона рублей. При средней по стране зарплате 88 тысяч рублей у обоих родителей льгота уже недоступна. Вдобавок к доходу необходимо прибавлять имущественный ценз по аналогии с единым пособием. Кроме того, льгота не распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и патенте, поскольку они не перечисляют в бюджет НДФЛ по ставке 13 процентов. Не попадают в эту категорию и семьи, где родитель на протяжении года был в декрете или работал без оформления.

В целом упомянутые четыре миллиона семей соответствует доле примерно в 15-17 процентов — претенденты на льготу должны одновременно пройти доходный барьер, имущественный ценз, платить НДФЛ и не иметь алиментных долгов.

Ранее в Госдуме предложили увеличить федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тысячи до 50 тысяч рублей. В настоящий момент совокупный размер поддержки семьи при рождении ребенка напрямую зависит от места проживания, что создает неравенство между регионами.

    Последние новости

    На Украине испугались возможности потерять не только Донбасс

    Российский посол ответил на вопрос о готовности сотрудничать с Германией

    Глюкоза объяснила странное поведение употреблением «шишки»

    Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке

    В российском городе пожилую женщину во время уборки улицы сбила машина

    Медведев рассказал о превратившем Жириновского в ребенка случае

    Россиянин попал под следствие после падения матери из окна

    В Госдуме призвали не обнадеживаться насчет новой семейной налоговой выплаты

    Беременная топ-модель в откровенном нижнем белье снялась для Victoria's Secret

    Выбор Зеленским Азербайджана для переговоров с Россией и США объяснили

    Все новости
