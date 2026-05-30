МИД: Представители стран Запада делают противоречивые заявления о переговорах по Украине

Представители стран Запада на протяжении полутора лет делают противоречивые заявления о переговорах по Украине. Об этом сообщил МИД России в Telegram.

В ведомстве привели примеры высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости "давления" на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», — отметили в МИД России. В ведомстве добавили, что непоследовательная позиция политиков заставляет усомниться в их искренности.

Ранее в МИД высказались о роли Европы в конфликте на Украине. По словам замминистра Дмитрия Любинского, Европа гнет свою линию по украинским переговорам, не имеющую ничего общего с реалиями.