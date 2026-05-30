16:28, 30 мая 2026Россия

Министерство защиты от беспилотников создадут в российском регионе

В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от вражеских беспилотников
Юлия Юткина
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Нижегородской области появится министерство защиты объектов, которое нацелено на защиту от вражеских беспилотников. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Целями министерства названы всестороннее содействие Минобороны, защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые «являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников», указал губернатор Глеб Никитин.

Министерство будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Там же теперь будет заместитель председателя правительства Владимир Жаров, в чьи полномочия входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по зданию областного суда в Нижнем Новгороде. По словам чиновника, строение получило повреждения.

