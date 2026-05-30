Бывший СССР
21:13, 30 мая 2026

На Украине прокомментировали отказ премьера Венгрии от поставок оружия

Историк Гавришко: Приход к власти Мадьяра не смягчил политику Венгрии в отношении Киева
Марина Совина
Марина Совина
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Francesco Fotia / Globallookpress.com

Украина напрасно надеялась на изменение политики Венгрии после ухода бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом в соцсети X написала украинский историк Марта Гавришко, комментируя заявление нового венгерского премьера Петера Мадьяра о нежелании Будапешта оказывать военную помощь Киеву.

По ее словам, украинские власти хотели избавиться от Орбана, но в итоге получили «гораздо большую головную боль». Историк также обратила внимание на жесткую позицию Мадьяра по вопросу защиты прав венгерского меньшинства в отношениях с Киевом.

«Судя по всему, [президент Украины] Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва положительно оценивает решение Мадьяра отказаться от поставок вооружения на Украину. Он подчеркнул, что если бы все страны Запада последовали этому примеру, то конфликт на Украине был бы урегулирован быстрее.

