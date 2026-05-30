22:20, 30 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе раскрыли смысл предупреждения Медведева в адрес Европы

Журналист Христофору: Медведев напомнил Западу о последствиях поставок оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев своим заявлением о конце «спокойного сна» для Европы напомнил о последствиях снабжения Украины оружием. Так его слова прокомментировал кипрский журналист Алекс Христофору в в эфире YouTube-канала.

«Таким образом, Медведев хотел сказать следующее: просто заткнитесь, помолчите об этом беспилотнике, приземлившемся в Румынии, потому что то, что вы делаете, производя тысячи и тысячи дронов, а затем отправляя их на Украину для нападения на нас, — гораздо серьезнее и гораздо опаснее, это фактически провокация», — отметил он.

Ранее Медведев после инцидента с беспилотником в Румынии призвал европейских лидеров «заткнуться» на эту тему, подчеркнув, что они являются прямыми участниками военного конфликта с Россией. «Это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — добавил он.

