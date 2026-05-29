Медведев прокомментировал падение БПЛА на дом в Румынии

Зампред Совбеза Медведев призвал разобраться, чей БПЛА упал на дом в Румынии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал разобраться, чей беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на дом в Румынии. Своим комментарием по ситуации политик поделился во «ВКонтакте».

Как указал Медведев в посте, странам Евросоюза лучше «заткнуться» на эту тему. Они, по мнению зампреда Совбеза, прямые участники военного конфликта с Россией.

«Европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на нашу страну. В результате их действий происходят повреждения жилых домов», — указал Медведев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала верещаниями реакцию лидеров ЕС на инцидент с БПЛА в Румынии.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.