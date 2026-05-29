Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 29 мая 2026Мир

В МИД России отреагировали на инцидент с БПЛА в Румынии

Захарова назвала верещаниями реакцию лидеров ЕС на инцидент с БПЛА в Румынии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «верещаниями» реакцию лидеров Европейского союза (ЕС) на инцидент с попаданием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [президента Украины] Владимира Зеленского», — заявила дипломат.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в Румынии. По его словам, Москва якобы демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны Евросоюза к сдержанности в заявлениях о произошедшем. Он также заявил о необходимости открытия диалога между Москвой и Брюсселем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Названа причина закрытия российской сети отелей перед сезоном отпусков

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok