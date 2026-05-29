В МИД России отреагировали на инцидент с БПЛА в Румынии

Захарова назвала верещаниями реакцию лидеров ЕС на инцидент с БПЛА в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «верещаниями» реакцию лидеров Европейского союза (ЕС) на инцидент с попаданием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [президента Украины] Владимира Зеленского», — заявила дипломат.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в Румынии. По его словам, Москва якобы демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны Евросоюза к сдержанности в заявлениях о произошедшем. Он также заявил о необходимости открытия диалога между Москвой и Брюсселем.